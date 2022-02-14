В Нижнем Тагиле будут судить мужчину за комментарий в соцсетях с призывом убивать геев

В Тагилстроевском райсуде Нижнего Тагила рассматривается административное дело по статье 20.3.1 КоАП «Возбуждение ненависти либо вражды» в отношении 32-летнего местного жителя. По словам Сергея, он написал комментарий в социальных сетях, в котором выражал свою нетерпимость к представителям ЛГБТ-сообщества. О том, что его высказывание является нарушением закона, мужчина узнал, когда к нему домой пришёл участковый.

«Полицейский предъявил скриншот комментария и пригласил меня в участок для дачи показаний. Потом мне позвонили из прокуратуры и вызвали к ним для уточнения всех обстоятельств», — говорит Сергей.

Санкции данной статьи предусматривают наказание в виде штрафа в размере от 10 тысяч до 20 тысяч рублей, или обязательные работы на срок до 100 часов, или административный арест на срок до 15 суток.

Отметим, что в Нижнем Тагиле это третий случай возбуждения дела об административном правонарушении по данной статье.