В Нижнем Тагиле осудили мужчину, убившего своего собутыльника «розочкой»

В Нижнем Тагиле осудили 56-летнего мужчину, совершившего убийство с помощью так называемой «розочки». Следствием и судом установлено, что утром 22 июля 2019 года подсудимый, являющийся заядлым грибником, отправился в лес за грибами. Но из-за начавшегося дождя мужчина вскоре решил вернуться домой.

«На остановке общественного транспорта он познакомился с одним мужчиной, с которым стал распивать спиртное. В дальнейшем они продолжили застолье в заброшенном помещении дома по улице Щорса в Нижнем Тагиле. В ходе распития между мужчинами возник конфликт. Подсудимый вооружился пустой бутылкой, разбил её, в результате чего у него в руках оказалась так называемая «розочка», которой он и стал наносить удары своему оппоненту. От полученных травм потерпевший скончался на месте происшествия», - рассказали АН «Между строк» в пресс-службе СК по Свердловской области.

Подозреваемый в убийстве был задержан сотрудниками полиции и дал признательные показания. Мужчина объяснил свой поступок тем, что был зол на собутыльника, поскольку тот не поровну разливал алкоголь в стаканы.

«Убийство, о котором идёт речь, было совершено на 1-м этаже общежития, а подозреваемого в нетрезвом виде сотрудники полиции обнаружили на 5-м этаже, - пояснил руководитель пресс-службы областного полицейского главка Валерий Горелых. - На тапочках гражданина имелись бурые пятна, похожие на кровь, а непосредственно на месте ЧП эксперт-криминалист обнаружил его отпечатки пальцев, что говорило о том, что он находился в эпицентре криминальных событий. “Умничать с оперуполномоченными себе дороже” — решил нижнетагильский “Рэмбо” и дал признательные показания, мотивируя устроенную резню тем, что его “собрат по поллитровке” якобы не доливал ему во время фуршета спиртного. На это обстоятельство он и среагировал столь неадекватно».

Приговором суда, вступившим в законную силу, подсудимому назначено наказание в виде 9,5 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.