В Нижнем Тагиле осудили лжесотрудника ФСБ

Ленинский райсуд Нижнего Тагила вынес приговор в отношении 66-летнего местного жителя, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере. Как рассказали АН «Между строк» в УФСБ по Свердловской области, в феврале 2019 года подсудимый, представившись сотрудником ФСБ, обратился к руководителю одного из тагильских предприятий с предложением решить вопрос о прекращении в отношении него доследственной проверки, якобы инициированной сотрудниками полиции. За свою услугу лжесиловик запросил у бизнесмена 300 тысяч рублей.

«При совершении мошеннических действий мошенник постарался создать образ действующего сотрудника органов безопасности: носил одежду с символикой ведомства, использовал удостоверение, внешне схоже с удостоверением сотрудника ФСБ, в общении ссылался на знакомства с высокопоставленными должностными лицами в правоохранительных органах», — пояснили в ведомстве.

Злоумышленник был задержан в момент получения денежных средств от потерпевшего руководителя предприятия. Суд приговорил мужчину к одному году лишения свободы условно с испытательным сроком два года.

Пострадавших от действий данного мужчины просят обращаться по дежурному телефону Управления ФСБ России по Свердловской области: 8 (343) 358-63-41.