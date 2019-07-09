В Нижнем Тагиле осудили лжегаишника, который вымогал у пожилых людей деньги за несуществующие ДТП

Дзержинский районный суд Нижнего Тагила вынес приговор 30-летнему лжегаишнику, жителю Тюмени Алексею Блинову. Представляясь сотрудником полиции, он вымогал у граждан деньги за прекращение несуществующего уголовного дела, возбужденного в отношении их родственников.

«Следственной частью МУ МВД России “Нижнетагильское” в ходе расследования уголовного дела по 28 дополнительным эпизодам мошенничества в отношении пожилых людей было установлено, что ранее неоднократно судимый мужчина звонил потерпевшим и представлялся сотрудником Госавтоинспекции. Он сообщал, что по вине их родственников или близких произошли дорожно-транспортные происшествия и, чтобы избежать предусмотренной законом ответственности, необходимо заплатить определенную сумму. При встрече он забирал деньги, после чего скрывался. Общий ущерб составил около 1,5 миллиона рублей», – пояснили АН «Между строк» в пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское».

Суд приговорил Блинова к восьми годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строго режима.

Ранее, в 2017 году, приговором Кировского районного суда города Екатеринбурга за совершение аналогичных преступлений ему было назначено наказание в виде семи лет лишения свободы.