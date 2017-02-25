В Нижнем Тагиле осудили гражданина Узбекистана за двойное убийство топором

Дзержинский районный суд Нижнего Тагила вынес обвинительный приговор гражданину Узбекистана Шербеку Шайбекову, который в середине июня 2016 года совершил убийство двух человек. Как рассказал АН «Между строк» помощник прокурора Дзержинского района Илья Цайгер, изначально дело было возбуждено по статье «Убийство двух и более лиц», но позже переквалифицировано на часть 1 статьи 105 УК РФ «Убийство» и часть 1 статьи 108 УК РФ «Убийство, совершённое при превышении пределов необходимой обороны».

Напомним, 17 июля прошлого года 36-летний хозяин одного из садовых домиков к/с УВЗ № 5 распивал спиртные напитки в компании 48-летнего гражданина Узбекистана. В какой-то момент между мужчинами возник конфликт, оба схватились за топоры и гость несколько раз ударил хозяина, от чего тот скончался на месте. На крики прибежала 30-летняя подруга погибшего, но и ей гость нанёс топором ранения, не совместимые с жизнью.

По совокупности наказаний суд приговорил Шайбекова к девяти годам и трём месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Кроме того, осуждённый обязан выплатить родственникам погибших 330 тысяч рублей. Приговор в законную силу ещё не вступил.

Агентство новостей «Между строк»