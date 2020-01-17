В Нижнем Тагиле осудили «чёрного лесоруба» за дачу взятки полицейскому

В Нижнем Тагиле вынесен приговор в отношении представителя одной из коммерческих организаций, который признан виновным в совершении преступления по ч. 3 ст. 291 УК РФ «Дача взятки должностному лицу за совершение заведомо незаконного бездействия». Как сообщает пресс-служба Следственного управления СК по Свердловской области, в сентябре 2019 года сотрудники ГИБДД Нижнего Тагила в ходе оперативно-поискового мероприятия «Лес» остановили автомобиль, на котором перевозилась древесина. У водителя не оказалось оформленного в установленном лесным законодательством порядке сопроводительного документа, что свидетельствовало о наличии признаков административного правонарушения.

«Дальнейшие проверочные мероприятия по данному факту проводились сотрудниками отделения ОЭБ и ПК МУ МВД России “Нижнетагильское”, которые для разбирательства пригласили в отдел полиции представителя коммерческой структуры, занимавшейся перевозкой данной древесины. Выяснилось, что указанная древесина доставлялась в Республику Казахстан без предусмотренных законодательством Российской Федерации сопроводительных документов», — пояснили в ведомстве.

Не желая быть привлечённым к ответственности и намереваясь без проведения проверки вернуть лесовоз с древесиной, бизнесмен предложил сотруднику полиции взятку в размере 20 тысяч рублей. Деньги предприниматель настойчиво положил на стол в служебном кабинете полицейского.

«Полицейские на сделку с совестью не пошли, сообщив необходимую информацию своим коллегам из подразделения по борьбе с экономическими преступлениями и противодействия коррупции территориального ОВД, которые, в свою очередь, грамотно зафиксировали противоправный факт и передали собранные материалы в региональный Следственный комитет для принятия решения о возбуждении уголовного дела», — отметил начальник пресс-службы областного полицейского главка Валерий Горелых.

В суде предприниматель полностью признал свою вину, ему был назначен штраф в размере 50 тысяч рублей. Приговор вступил в законную силу.