В Нижнем Тагиле осудили банду мошенников, которые лишили жилья 12 человек

Ленинский райсуд Нижнего Тагила вынес приговор в отношении местных жителей Виталия и Марины Боднюк и Юрия Осиннего, которые обвинялись по статье УК РФ «Мошенничество, совершённое группой лиц по предварительному сговору в крупном и особо крупном размере, повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение». Следствием установлено, что в период с 2012 по 2017 год банда путём обмана завладела правом 12 граждан на жилые помещения, причинив ущерб на сумму более 16 миллионов рублей.

«Обвиняемые размещали объявления в средствах массовой информации о предоставлении денежных займов под залог недвижимого имущества. Однако вместо заключения договоров займа оформляли договоры купли-продажи жилых помещений потерпевших, приобретая права собственности на них за суммы значительно ниже их фактической стоимости», — рассказали АН «Между строк» в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

В полиции Нижнего Тагила отмечают, что потерпевшие не обращались в органы внутренних дел, виня себя в неосмотрительности и доверчивости, будучи уверенными, что не удастся раскрыть факт обмана.

«Благодаря профессиональным действиям оперативных сотрудников и следствия, полиции удалось найти неопровержимые доказательства преступной деятельности аферистов, действовавших в сговоре. С целью возмещения ущерба, причинённого потерпевшим, следствием был наложен арест на имущество обвиняемых», — пояснили в пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское».

Суд назначил Виталию Боднюк наказание в виде 8,5 лет лишения свободы, Юрию Осиннему — в виде 5,5 лет лишения свободы, Марине Боднюк — в виде 4,5 лет лишения свободы. Всем осуждённым суд постановил отбывать наказание в исправительной колонии общего режима. Марине Боднюк суд отсрочил исполнение наказания до достижения её ребёнком 14-летнего возраста. Виталий Боднюк и Юрий Осинний взяты под стражу в зале суда. Приговор в законную силу не вступил.