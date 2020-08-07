В Нижнем Тагиле осудили 24-летнюю девушку за сбыт крупной партии наркотиков через интернет

Дзержинский районный суд Нижнего Тагила приговорил 24-летнюю тагильчанку к 8 годам лишения свободы за сбыт наркотиков. По данным следствия, в период с 2017 по 2019 год девушка через интернет продавала запрещённые вещества. Как рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, в ходе проведённых оперативно-розыскных мероприятий сотрудники УФСБ задержали подозреваемую, у которой при себе оказалось полкилограмма наркотических средств. Кроме того, ещё 243 грамма наркотиков, а также предметы, предназначенные для их сбыта, были обнаружены и изъяты из её квартиры.

Девушка признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств, с использованием информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть «Интернет»), совершённое группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере). Отбывать наказание тагильчанка будет в исправительной колонии общего режима.