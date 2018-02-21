В Нижнем Тагиле осудили 23-летнего мошенника, переписавшего на себя пять квартир

Ленинский районный суд Нижнего Тагила вынес приговор 23-летнему местному жителю Виталию Н., обвиняемому по статье УК РФ «Мошенничество, повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение». Как рассказал АН «Между строк» глава пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых, жертвами злоумышленника стали пятеро тагильчан. Общая сумма ущерба, причинённого потерпевшим, составила более четырёх с половиной миллионов рублей.

В суде установлено, что в 2016 году в полицию обратился брат одного из потерпевших. Мужчина заявил, что квартира родственника, который злоупотреблял спиртными напитками, оказалась оформлена на другого человека. Выяснилось, что ранее судимый за угон Виталий Н. вошёл в доверие к потерпевшему, покупал ему алкоголь и обещал трудоустроить, а позже оформил квартиру на себя через договор дарения.

«В ходе расследования сыщики разыскали и других потерпевших: мужчин 1951 и 1961 года рождения и женщин 1971 и 1975 года рождения. В отношении них фигурант совершил аналогичные противоправные деяния таким же способом. По ходатайству органов внутренних дел на имущество, добытое преступным путём, наложили арест. История закончилась тем, что судья Ленинского районного суда Илья Григорьев признал обвиняемого виновным и назначил ему наказание в виде трёх лет и шести месяцев лишения свободы условно со штрафом 150 тысяч рублей», — отметил Горелых.

Всё имущество, отметили в пресс-группе МУ МВД "Нижнетагильское", было возвращено потерпевшим.