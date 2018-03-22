В Нижнем Тагиле остаются неприватизированными менее 5% жилья

Сегодня в Нижнем Тагиле остаются неприватизированными 3,9% помещений всего муниципального жилищного фонда. В собственности города находятся 345 тысяч кв. м, или 9362 жилых квартиры и комнаты. Такая информация была озвучена на думской комиссии по горхозяйству.

«Это либо одиноко проживающие граждане, либо граждане, которые не могут определиться… У них конфликтная ситуация в семье, и они не идут на приватизацию. В каждом доме многоквартирном остаются по две-три таких квартиры, в домах с большим процентом износа — по 10 квартир», — рассказала начальник отдела по учёту и распределению жилья Викторина Пырина.

По словам начальника управления ЖКХ Егора Копысова, большая часть людей, не приватизировавших жильё, проживает в общежитиях и имеет долги по оплате коммунальных услуг. Кроме того, многие муниципальные помещения требуют серьёзного ремонта. В 2017 году на ремонт 24 помещений, находящихся в найме, потратили четыре миллиона рублей. В этом году запланирован ремонт 37 комнат и квартир.

«Мы работаем в основном с освобождающимся жилым фондом. Он освобождается в результате в том числе смерти нанимателя, бесхозяйное имущество сюда же относится. Мы работаем в большей степени по предоставлению помещений гражданам с этой категорией жилья, которая подлежит в последующем ремонту», — добавила Викторина Пырина.

Всего в городе сегодня расположено 3575 многоквартирных домов. 2169 из них руководят управляющие компании, 673 — ТСЖ. В 85 домах управление осуществляется всеми собственниками жилья без создания ТСЖ и привлечения УК, ещё в 68 нет никакого управления. 110 многоквартирных домов признаны аварийными, 16 из них подлежат сносу в 2018 году.