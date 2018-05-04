В Нижнем Тагиле оштрафовали службу отлова собак за антисанитарию в приюте, где были обнаружены трупы собак

В Нижнем Тагиле оштрафовали «Службу отлова безнадзорных животных» (СОБЖ) из Артёмовского на 95 тысяч рублей за нарушения ветеринарного и санитарно-эпидемиологического законодательства в пункте передержки, где в конце прошлого года были обнаружены трупы собак.

Приют для животных был организован СОБЖ в районе железнодорожной станции Сан-Донато. Прибывшие на место сотрудники областной прокуратуры, департамента ветеринарии, Роспотребнадзора и полиции обнаружили, что территория, где на момент проверки содержались 13 собак, захламлена бытовыми отходами и экскрементами собак. Срок действия контракта на отлов бездомных животных, который со «Службой отлова безнадзорных животных» заключила администрация Горноуральского городского округа, истёк 31 декабря 2017 года.

«В пункте передержки не проводились учёт поступающих и выбывающих животных; дезинфекция помещений, предназначенных для содержания безнадзорных собак, и оборудования; вакцинация против бешенства всех сотрудников, занимающихся отловом, перевозкой собак и уходом за ними; мойка и дезинфекция автомобиля, переносных клеток, применяющихся для отлова собак. Отловщики не проходили специальное обучение, безопасность кормов и воды для собак не проверялась, карантинные мероприятия не проводились», — рассказали АН «Между строк» в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

По итогам проверки были возбуждены административные дела.

В начале декабря 2017 года в здании передержки произошёл пожар, в котором погиб сторож.