В Нижнем Тагиле орудуют мошенники, вымогающие деньги у предпринимателей

В Нижнем Тагиле появились мошенники, которые представляются сотрудниками центра «Мой бизнес» и вымогают деньги у предпринимателей. Неизвестные звонят тагильским коммерсантам по телефону и предлагают приобрести специальные книжные наборы на 2021 год, в которые входят в числе прочего обновлённая Конституция РФ и «Правила торговли». В подарок при этом предлагают некие сертификаты на бесплатные консультации центра.

Лжесотрудники звонили уже нескольким тагильчанам. После того как предприниматели говорили, что в ближайшее время уточнят информацию в центре «Мой бизнес», мошенники сразу же прекращали беседу.

«Всё больше случаев с телефонными звонками, в которых неизвестные лица представляются сотрудниками центра “Мой бизнес” и предлагают купить книги, наборы, полиграфию, — рассказали АН “Между строк” в самой организации. — Во-первых, это никакие не наши сотрудники. Все звонки с предложениями от центра “Мой бизнес” осуществляются с номера 8 (3435) 42-18-09. Во-вторых, ни в коем случае не переводите им деньги. Ни своих денег, ни книг вы не увидите. В-третьих, сообщите нам, если к вам такие звонки поступали, будем принимать соответствующие меры».

Напомним, уже год в Нижнем Тагиле в качестве представительства Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства (СОФПП) работает центр «Мой бизнес». За это время его сотрудники помогли получить бизнесменам Горнозаводского округа почти 200 млн рублей.