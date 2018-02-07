В Нижнем Тагиле организуют 11 площадок для выгула и дрессировки собак

В Нижнем Тагиле проектируют 11 специальных площадок для выгула и дрессировки собак. При этом восемь объектов будут предназначены для прогулок с животными без поводков и намордников. Разработкой проектов занимается МУП «Тагилгражданпроект». После завершения проектирования чиновники определят сумму, которая потребуется для строительства объектов. Установку площадок планируется начать уже в этом году.

Журналистам «Тагил-ТВ» в «Тагилгражданпроекте» рассказали, что каждая площадка будет занимать в среднем 600 квадратных метров и иметь ограждение высотой не менее двух метров. На территории объектов построят барьеры, горки, лесенки и дорожки для дрессировки животных. Для удобства хозяев собак сделают мощёные дорожки, установят скамейки и урны, систему по утилизации отходов животных.

Перечень мест для выгула собак был утверждён ещё в 2014 году. Выгулять пса без паводка и намордника можно будет в Дзержинском и Тагилстроевском районах. В Дзержинском районе площадки планируется оборудовать на пересечении улицы Днепровской и Северного шоссе, на перекрёстке улиц Зари и Калинина и в районе дома № 7а по Ленинградскому проспекту. В Тагилстроевском районе установят пять площадок: возле домов № 5 по улице Шевченко, № 43 по улице Попова, № 7 по улице Береговой-Краснокаменской, № 2/1 по улице Циолковского, а также вблизи трамвайного кольца НТМК.

На коротком поводке и в наморднике собак можно будет выгулять на площадках по Черноисточинскому шоссе (от дома № 3 до дома № 35), по улице Курортной (от дома № 4 до дома № 22) и от дома № 27а по улице Каспийской до дома № 29 по улице Крымской. Ранее пресс-служба мэрии сообщала, что в парке «Народный», благоустройство которого планируется завершить в этом году, также организуют место для выгула собак.