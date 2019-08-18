В Нижнем Тагиле оперативные службы вытащили из болота женщину на коне

Вечером 17 августа в оперативные службы Нижнего Тагила поступило сообщение, что в лесу между посёлками Горбуново и Черноисточинск пропала 25-летняя женщина. Как позже выяснилось, около восьми часов вечера девушка на лошади поехала из города через лес в посёлок Студёный, но угодила в болото. Лощадь завязла в трясине и не могла выбраться. Женщина пыталась спасти животное самостоятельно, но у неё не получилось.

«Телефонная связь с ней была неустойчива, она только на номер 112 иногда дозванивалась, поэтому искали её по отклику. Нашли их в районе деревни Чащино. Животное было испуганным и уставшим, видно, что они там на пару намучались. Хозяйка в болоте обувь потеряла, босая была», — рассказал АН «Между строк» один из участников поисков.

Около трёх часов ночи 18 августа сотрудникам полиции, МЧС и спасателям Центра защиты населения удалось вывести женщину и лошадь на трассу.