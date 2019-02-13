В Нижнем Тагиле ОМОН взял штурмом квартиру педофила, заявившего о взятии заложника

Полицией Нижнего Тагила возбуждено дело в отношении 41-летнего местного жителя, обвиняемого по статье УК РФ («Заведомо ложное сообщение о действиях, создающих опасность гибели людей в целях дестабилизации деятельности органов власти»). По информации пресс-группы МУ МВД «Нижнетагильское», в конце декабря 2018 года в полицию поступило сообщение, что в общежитии по улице Красных Зорь в одной из комнат удерживается заложник. При этом звонивший мужчина, назвав полные данные заложника, отказался назвать себя, пояснив, что в данное время находится рядом с удерживаемым человеком. На место выехала следственно-оперативная группа под руководством начальника отдела полиции № 19 Игоря Эркенова и отряд ОМОН.

«В ходе длительных переговоров, которые вёл подполковник Эркенов, сотрудники полиции установили, что в комнате кроме хозяина никого нет: полицейские связались с его братом, который подтвердил, что незадолго до этих событий он, повздорив с родственником, ушёл из его квартиры. Полицейские попытались убедить мужчину открыть дверь, но тот был несговорчив. Было принято решение о штурме квартиры», — рассказали АН «Между строк» в полиции.

Позже выяснилось, что звонивший недавно освободился из мест лишения свободы, где отбывал наказание за преступление, связанное с половой неприкосновенностью несовершеннолетних. По мнению задержанного, он был осуждён несправедливо, своим поступком хотел привлечь к себе внимание. Во время расследования уголовного дела (спустя месяц после случившегося) мужчина, находясь под подпиской о невыезде, вновь заявил, что удерживает в заложниках своего младшего брата.

В настоящее время оба уголовных дела объединены в одно производство. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Следователями в отношении обвиняемого назначена судебно-психиатрическая экспертиза.