В Нижнем Тагиле окончено строительство детского сада с ясельными группами на Гальянке

В Нижнем Тагиле завершилось строительство детского сада с ясельными группами на Черноисточинском шоссе, 65. Учреждение уже готово встретить первых малышей, но сначала оно должно получить лицензию на право ведения образовательной деятельности. В пресс-службе мэрии АН «Между строк» сообщили, что детский сад распахнёт свои двери перед тагильчанами только после улучшения эпидемиологической ситуации в городе.

«Детсад на 170 мест включён в структуру МАДОУ “Радость”, – отметила начальник управления образования Нижнего Тагила Татьяна Удинцева. – Комплектуется педагогический коллектив. В спальнях и группах установлена мебель, завезены постельные принадлежности. Завершается монтаж развивающего и сенсорного оборудования, площадки для прогулок оборудованы игровым и спортивным инвентарём, установлены теневые навесы и беседки. Проводятся замеры уровня шума, освещения и микроклимата для получения заключения Роспотребнадзора».

В только что построенном детском саду уже побывал глава города Владислав Пинаев. Он также посетил стройплощадки на Уральском проспекте, где до конца 2020 года будут возведены ещё два дошкольных учреждения с ясельными группами. В каждом из трёх детских садов предусмотрено по 40 мест для малышей в возрасте до трёх лет.

Напомним, новые дошкольные учреждения строятся в Нижнем Тагиле в рамках реализации нацпроекта «Демография».