В Нижнем Тагиле около школы на Вые сожгли BMW (ФОТО, ВИДЕО)

В Нижнем Тагиле сгорел BMW 523i. Автомобиль загорелся 12 сентября около 23.00 рядом со школой № 50 по улице Фрунзе. Как рассказали ИА «Все новости» в отделе надзорной деятельности, основная версия — поджог.

Владелец припарковал легковушку в плохо просматриваемом месте и уехал, говорят в МЧС. Незадолго до происшествия с автомобиля сняли номера, а в день происшествия разбили стёкла. Ближе к полуночи в пожарную часть сообщили, что иномарка загорелась. Пожарные справились с огнём за три минуты. Салон машины уничтожен полностью, проводится проверка.