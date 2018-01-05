В Нижнем Тагиле охранник КРЦ избил отца с ребёнком на руках при попытке попасть в туалет

Полиция Нижнего Тагила проводит проверку по факту избиения клиента сотрудником охраны в КРЦ «Россия» в ночь на 2 января. По информации портала E1.ru, 33-летнего отца семейства избили до потери сознания, когда он просил ночью открыть туалет для своего ребёнка. По словам жены пострадавшего, во время посещения кафе Chicken House двухлетний сын попросился в туалет, но охранник наотрез отказался его открывать, несмотря на все доводы родителей.

«Охранник начал крутить руки моему мужу, у которого на руках был ребёнок. Я подбежала к мужу, забрала ребёнка, начала кричать на охранника, что он делает, что у нас ребёнок хочет в туалет, но он меня не слушал — он бил моего мужа. Я побежала звать на помощь, в это время в Chicken House заходила компания. Они побежали на помощь, но было уже поздно: мой муж лежал без сознания в луже крови», — рассказала женщина.

С травмами головы мужчина был госпитализирован.

В МУ МВД России «Нижнетагильское» заявили, что все обстоятельства инцидента будут установлены в результате проверки.