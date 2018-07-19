В Нижнем Тагиле ограбили известного шоумена

Сегодня ночью у популярного свердловского ведущего Александра Дементьева неизвестные ограбили автомобиль Skoda Octavia, который был припаркован возле дома № 71 по проспекту Мира. По словам шоумена, из салона были похищены два ноутбука с ценной информацией и реквизит для выступлений.

«Сегодня утром спустился на улицу и увидел, что заднее стекло разбито. Там не так ценны ноутбуки, как информация в них, — говорит Дементьев. — Воры продать их дорого не смогут — в одном из них даже батареи нет, а другой покупался в 2014 году. В машине были более дорогие, но крупногабаритные вещи: колонки, плазменный телевизор, но их не взяли».

Мужчина подал заявление в полицию и объявил вознаграждение за возврат похищенных вещей в размере 10 тысяч рублей.