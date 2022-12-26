В Нижнем Тагиле объявлены победители грантового конкурса социальных проектов «ЕВРАЗ: город друзей — город идей!»

ЕВРАЗ совместно с членами экспертных советов Нижнего Тагила и Качканара распределил гранты среди общественных организаций и объединений. Победителями грантового конкурса социальных проектов «ЕВРАЗ: город друзей — город идей!» в Нижнем Тагиле стали 12 проектов, в Качканаре — 6. Общая сумма, направленная на реализацию грантов, — 8 млн рублей.

«Я уже три года участвую в отборе победителей в составе экспертного совета грантового конкурса “ЕВРАЗ: город друзей — город идей!” и получаю истинное удовольствие от этого. Здорово, что ЕВРАЗ организует этот конкурс и вкладывает деньги в хорошие инициативные проекты. Прекрасно, что у нас есть люди, которые откликаются и участвуют в этом конкурсе. Каждый раз читаешь их идеи и понимаешь, что всё-таки не оскудела земля уральская хорошими людьми, которые думают, заботятся об окружающем пространстве, о детях, о старшем поколении», — отметил член экспертного совета, председатель городской думы Вадим Раудштейн.

В Нижнем Тагиле победителями стали Городской дворец детского и юношеского творчества, Городская инфекционная больница, Городская станция юных техников, клуб туристов «Азимут», Нижнетагильский музей-заповедник «Горнозаводской Урал», нижнетагильская информационная компания «Тагил-пресс», Демидовская городская больница, автономная некоммерческая организация «Культурное взаимодействие», средняя общеобразовательная школа № 100, средняя общеобразовательная школа № 144, Нижнетагильский государственный социально-педагогический институт (филиал) ФГАОУ ВО «Российский государственный профессионально-педагогический университет».

Конкурс проводился в несколько этапов: заочный выбор финалистов членами экспертного совета и очная защита проектов, после которой принималось решение о выборе победителей путём закрытого голосования каждого представителя совета. Победителями стали те проекты, которые набрали наибольшее количество баллов.

Напомним, в 2022 году ЕВРАЗ увеличил размер максимального гранта: в Нижнем Тагиле — до 700 тысяч рублей, в Качканаре — до 500 тысяч рублей. В этом году на конкурс было подано более 170 проектов: 127 — от Нижнего Тагила, 43 — от Качканара. За время существования конкурса на Урале реализовано более 300 проектов, призванных изменить к лучшему жизнь горожан.