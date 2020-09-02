В Нижнем Тагиле объявлено экстренное предупреждение из-за ночных заморозков

МЧС предупреждает жителей Нижнего Тагила и других городов Свердловской области о первых осенних заморозках. Непогода ожидается 3 и 4 сентября. По данным Уральского гидрометцентра, на отдельных территориях региона в эти дни прогнозируются ночные заморозки в воздухе и на поверхности почвы до минус 1–2 градусов.

В Нижнем Тагиле в конце рабочей недели столбики термометров поднимутся в дневное время максимум до 15 градусов выше нуля, при этом по ощущениям будет казаться около 8 градусов. Жителей города ждёт преимущественно северо-западный и северный ветер и малооблачная погода.

При возникновении ЧС, аварий и происшествий необходимо проинформировать МКУ «ЕДДС администрации Нижнего Тагила» по телефонам: 25-78-83, 25-78-92, 41-26-99 и 112.