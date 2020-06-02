В Нижнем Тагиле объявлено экстренное предупреждение из-за ночных заморозков

В Нижнем Тагиле и других городах Свердловской области объявлено экстренное предупреждение из-за ночных заморозков. По данным Уральского гидрометцентра, непогода ожидается ночью и утром 3 и 4 июня. На отдельных территориях региона температура воздуха будет понижаться до минус двух градусов. Садоводам необходимо позаботиться о сохранности культурных растений. В некоторых свердловских городах в эти дни также пройдут дожди.

Ожидается, что в дневное время столбики термометров в Нижнем Тагиле задержатся 3 и 4 июня на уровне 14–17 градусов выше нуля. Погода будет облачной с прояснениями. Ветер прогнозируется преимущественно северо-западный и восточный.

Напомним, при возникновении ЧС, аварий и происшествий необходимо сразу проинформировать МКУ «ЕДДС администрации Нижнего Тагила» по телефонам: 25-78-83, 25-78-92, 41-26-99 и 112.