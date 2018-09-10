В Нижнем Тагиле объявлено экстренное предупреждение из-за ночных заморозков

На Урале синоптики объявили экстренное предупреждение из-за ночных заморозков, сообщает Единая дежурно-диспетчерская служба. По информации Уральского гидрометеоцентра, ночью и утром 11–12 сентября в Свердловской области ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы до минус четырёх градусов. В Нижнем Тагиле температура воздуха опустится уже сегодня ночью до плюс двух градусов. Ожидается, что на этой неделе в городе будет холодно и пасмурно. При этом отопительный сезон в Тагиле начнётся только в следующий понедельник, 17 сентября.

Заморозки могут привести к значительному повреждению сельскохозяйственных культур, отмечают синоптики.

При возникновении ЧС, аварий и происшествий необходимо информировать единую дежурно-диспетчерскую службу Нижнего Тагила по телефонам: 25-78-83, 25-78-92, 41-26-99, 112.