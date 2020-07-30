В Нижнем Тагиле объявлено экстренное предупреждение из-за гроз с ливнями и градом

В Нижнем Тагиле и других городах Свердловской области объявлено экстренное предупреждение из-за гроз с ливнями и градом. Непогода, по данным Уральского гидрометцентра, ожидается завтра, в последний день июля. На отдельных территориях региона синоптики прогнозируют жителям юго-западный ветер с порывами до 18 м/с.

Отметим, в Нижнем Тагиле воздух будет прогреваться в ближайшие три дня максимум до плюс 27 градусов. Ночью ожидается похолодание до 15 градусов выше нуля.

Напомним, при возникновении ЧС, аварий и происшествий необходимо сразу проинформировать МКУ «ЕДДС администрации Нижнего Тагила» по телефонам: 8 (3435) 25-78-83, 25-78-92, 41-26-99, 112.