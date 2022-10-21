В Нижнем Тагиле объявлен экстренный сбор волонтёров на поиски пропавшей 4 дня назад 81-летней пенсионерки

В Нижнем Тагиле члены поискового отряда «Лиза Алерт» призывают всех неравнодушных помочь в поисках пропавшей 18 октября в лесу у Новоасбеста пожилой женщины. Сбор волонтёров назначен на 09:00 22 октября в посёлке.

Напомним, 81-летняя жительница посёлка Новоасбест Вера Сарсадских вышла из своего дома, до сих пор её местонахождение не установлено. Известно, что женщина нуждается в медицинской помощи.

В качестве точки сбора выбрана улица Зелёная, 13 в Новоасбесте (координаты: 57.755314, 60.292285). Вместе с новичками на поиски выйдут и опытные поисковики. Всем желающим поучаствовать в спасении пенсионерки рекомендовано надеть сапоги, тёплую одежду и взять с собой еду на перекус и тёплое питьё.

Если вы обладаете какой-либо информацией о местонахождении и состоянии пенсионерки, сообщите в правоохранительные органы или по телефону организатора поисков 8 (950) 63-96-666 (Анастасия).