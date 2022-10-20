В лесах под Новоасбестом вторые сутки ищут пропавшую 81-летнюю пенсионерку

18 октября 2022 года 81-летняя жительница посёлка Новоасбест Вера Сарсадских вышла из своего дома, и до сих пор её местонахождение не установлено. Известно, что женщина нуждается в медицинской помощи.

«В отделении полиции № 1 МУ МВД России "Нижнетагильское" организованы поисковые мероприятия пропавшей 81-летней пенсионерки. В поисках принимают участие сотрудники патрульно-постовой службы, участковые, волонтёры поисковых отрядов "Скорпион" и "ЛизаАлерт", сотрудники МЧС и добровольцы из числа охотников. Поиски ведутся круглосуточно. На данный момент телефон пропавшей пенсионерки не доступен», — сообщает пресс-служба МУ МВД России «Нижнетагильское».

Если вы обладаете какой-либо информацией о местонахождении и состоянии пенсионерки, сообщите в правоохранительные органы или по телефону организатора поисков 8 (950) 63-96-666 (Анастасия).