В Нижнем Тагиле объявили экстренное предупреждение из-за мокрого снега и метели

Днём и вечером 18 февраля в отдельных районах Свердловской области ожидается усиление ветра до 25 м/с, а также метели и сильный мокрый снег, передаёт Уральское УГМС. Отмечается, что при таких климатических изменениях на Среднем Урале возможны повреждения воздушных линий связи, разрушение построек, повал деревьев, снежные заносы и затруднения в работе транспорта.

В связи с этим рекомендуется не выходить на улицу без особой необходимости и по возможности отказаться от использования личного транспорта.

Если вы попали в чрезвычайную ситуацию и вам нужна помощь пожарных или спасателей, звоните по телефону 8 (3435) 25-78-83 или на единый номер для вызова всех экстренных служб 112.