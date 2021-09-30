В Нижнем Тагиле общественники при МВД опросят 500 человек о работе полиции

В Свердловской области члены общественных советов при территориальных ОВД начали опрос жителей о работе полиции в 2021 году, сообщил начальник пресс-службы регионального ГУ МВД Валерий Горелых.

По его словам, они задают горожанам 37 вопросов. Среди вопросов — куда обратится респондент, если попал в беду, готов ли он в случае необходимости оказать помощь полиции, как оценивает оперативность предоставления госуслуг по линии МВД. В небольших городах опросить должны не менее 300 человек, в Серове, Каменске-Уральском и Нижнем Тагиле — 500. В Екатеринбурге должны быть опрошены 1000 человек. Опрос продлится до 23 октября.