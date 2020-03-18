В Нижнем Тагиле общественники готовят групповой пикет против поправок в Конституцию РФ

Активисты движения «Тагил за перемены» (ТЗП) подали в тагильскую администрацию уведомление о проведении группового пикета. Он будет посвящён выражению мнений о голосовании по внесению поправок в Конституцию РФ. Об этом общественники написали в своей официальной группе в соцсети «ВКонтакте».

Мероприятие планируется провести в воскресенье, 22 марта, с 16:00 до 19:00 с участием до 30 человек. Общественники просят разрешить им организовать пикет в одном из трёх мест: на территории, прилегающей к драмтеатру (перекрёсток ул. Пархоменко и пр. Ленина), на Театральной или Комсомольской площади. В ходе акции представители ТЗП намерены использовать агитационные материалы, в том числе плакаты.

Напомним, президент России Владимир Путин 17 марта подписал указ о назначении общероссийского голосования по вопросу внесения изменений в Конституцию России. Датой проведения голосования остаётся 22 апреля. Как пишет Znak.com, на голосование будет вынесен всего один вопрос: «Вы одобряете изменения в Конституцию Российской Федерации?»