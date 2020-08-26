В Нижнем Тагиле обокрали меховой салон. Ущерб составил 23 миллиона рублей

Утром 24 августа неизвестные обокрали меховой салон Elena Furs, расположенный в доме № 3 по улице Вязовской. Как сообщает ИА «Все новости» со ссылкой на руководителя областного полицейского главка Валерия Горелых, сигнал на пульт охраны ЧОП о незаконном проникновении в магазин поступил около пяти часов утра. На место происшествия сначала выехали сотрудники охранного предприятия, но они не обнаружили следов взлома и вызвали полицию и собственника торговой точки. Двери центрального и служебного входов внезапно оказались заперты изнутри. Чтобы попасть внутрь торговой точки, сыщикам пришлось разбить стекло входной группы.

«В бутике сыщики увидели пустые манекены и вешалки, разбросанные по полу. Датчики движения были завешаны различными предметами, — комментирует начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. — В ходе осмотра подсобного помещения оперативники выяснили, что злоумышленники проникли внутрь магазина через дверь в подъезде, ведущую в подвальное помещение. Внутренняя дверь между подвалом и служебным помещением была отжата каким-то тяжёлым предметом».

По предварительным данным, злоумышленникам удалось похитить 107 изделий, а также металлический сейф с деньгами. Собственник оценил ущерб в 23 млн рублей.

«Это самая крупная кража года в Свердловской области, — уточняет Валерий Горелых. — Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 158 УК РФ “Кража в особо крупном размере, совершённая организованной группой”. Расследование взял под личный контроль начальник нижнетагильского гарнизона полиции Ибрагим Абдулкадыров. К работе подключены опытные сотрудники уголовного розыска и следователи. Отрабатываются различные версии, проверяются ранее судимые лица, склонные к такого рода преступлениям. Также проводится опрос жителей близлежащих домов».

В полиции не исключают, что украденные вещи могут быть в ближайшее время выставлены на продажу. Если вы станете очевидцем такого коммерческого предложения или у вас есть информация об обстоятельствах преступления, обратитесь по номеру круглосуточного телефона доверия ГУ МВД по Свердловской области: 8 (343) 358-71-61 либо в полицию Нижнего Тагила: 8 (3435) 47-70-02.