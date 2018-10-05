В Нижнем Тагиле ночью сожгли Mitsubishi Lancer

Вечером 4 октября у дома № 38 по улице Карла Либкнехта сгорел Mitsubishi Lancer. Сообщение о возгорании поступило на пульт дежурных служб в 22:28. Как сообщили АН «Между строк» в отделе надзорной деятельности, огонь повредил салон и моторный отсек автомобиля. По предварительной версии, причиной пожара стал поджог. Очевидцы события утверждают, что злоумышленники облили автомобиль бензином и подожгли.

«Они ещё чуть маршрутную “Газель” не сожгли, которая рядом стояла. Бензином облили, но поджечь не успели. Оба автомобиля принадлежат одной семье. Они нерусские. Иномарку эту они совсем недавно купили», — рассказала АН «Между строк» одна из жительниц дома.