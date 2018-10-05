Происшествия

В Нижнем Тагиле ночью сожгли Mitsubishi Lancer

05.10.2018 12:52
В Нижнем Тагиле ночью сожгли Mitsubishi Lancer

Вечером 4 октября у дома № 38 по улице Карла Либкнехта сгорел Mitsubishi Lancer. Сообщение о возгорании поступило на пульт дежурных служб в 22:28. Как сообщили АН «Между строк» в отделе надзорной деятельности, огонь повредил салон и моторный отсек автомобиля. По предварительной версии, причиной пожара стал поджог. Очевидцы события утверждают, что злоумышленники облили автомобиль бензином и подожгли.

«Они ещё чуть маршрутную “Газель” не сожгли, которая рядом стояла. Бензином облили, но поджечь не успели. Оба автомобиля принадлежат одной семье. Они нерусские. Иномарку эту они совсем недавно купили», рассказала АН «Между строк» одна из жительниц дома. 

 

Фото: 
отдел надзорной деятельности
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