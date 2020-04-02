В Нижнем Тагиле ночью сожгли иномарку

В ночь на 2 апреля на телефон пожарной охраны поступило сообщение о возгорании автомобиля Volkswagen Amarok возле дома № 24а по улице Учительской. В тушении пожара были задействованы две единицы техники и шесть человек личного состава. Огонь повредил моторный отсек и салон автомобиля.

«О пожаре сообщил один из жителей дома. Рано утром он услышал громкий хлопок во дворе. Выглянув в окно, увидел горящую машину и убегающего человека. Впоследствии вблизи места пожара была найдена пластиковая бутылка из-под бензина», — сообщили АН «Между строк» в отделе надзорной деятельности МЧС.

По предварительным данным, причиной пожара стал поджог. По факту пожара ведётся проверка, обстоятельства устанавливаются.

Всего с начала года в Нижнем Тагиле произошло 138 пожаров, в результате которых погибло шесть человек.