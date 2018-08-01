В Нижнем Тагиле ночью подожгли Toyota Avensis

В ночь на 1 августа в одном из дворов на Черноисточинском шоссе сгорел автомобиль Toyota Avensis. По словам очевидцев, хозяйка автомобиля выбежала на улицу после того, как услышала хлопок и выглянула в окно.

«Сегодня ночью во дворе подожгли машину. Автомобиль был припаркован на площадке рядом с детской песочницей. Жительница выбежала во двор и стала стучать по припаркованным рядом авто, другие жители, услышав шум, выбежали и помогли оттолкнуть другие машины», — говорит свидетель происшествия.

По информации МЧС, сообщение о пожаре поступило в дежурную часть около трёх часов утра. В тушении были задействованы две единицы техники и семь человек личного состава. Пожар потушен в течение трёх минут. Официальную причину пожара в МЧС пока не назвали.