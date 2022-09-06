В Нижнем Тагиле нетрезвый водитель без прав сбил женщину на пешеходном переходе

В Нижнем Тагиле 5 сентября около 18:00 на улице Алтайской произошло ДТП на пешеходном переходе. 46-летний водитель ВАЗ-2105, движущийся по улице Алтайской в сторону Ленинградского проспекта, сбил на пешеходном переходе 35-летнюю женщину, которая переходила дорогу на зелёный сигнал светофора. После аварии женщина была госпитализирована в ГБ № 1 Нижнего Тагила с многочисленными травмами.

Как рассказали АН «Между строк» в отделе пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила, за рулём автомобиля находился 46-летний мужчина, ранее лишённый водительских прав за пьяную езду и неоднократно привлекавшийся к ответственности за нарушение ПДД. На момент инцидента он уже был осуждён за повторное управление автомобилем в состоянии опьянения, но решение суда ещё не вступило в законную силу.

На виновника аварии составлен административный материал по статье 12.7 части 4 КоАП РФ (повторное управление автомобилем, будучи лишённым права управления), 12.12 части 1 КоАП РФ (проезд на запрещающий сигнал светофора), 12.15 части 4 КоАП РФ (выезд на полосу встречного движения). В настоящее время по факту ДТП проводится расследование, в ходе которого будет установлена окончательная причина ДТП.

«За повторное управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, предусмотрена ответственность в виде штрафа от 200 до 300 тысяч рублей, либо обязательных работ на срок до 480 часов, либо лишения свободы на срок до 2 лет», — уточнили в ОГИБДД МУ МВД России «Нижнетагильское».