В Нижнем Тагиле нетрезвый парень решил покатать на новой машине знакомых девочек-подростков и попал в ДТП

На Южном подъезде к Нижнему Тагилу утром 6 сентября в ДТП попал автомобиль Toyota Celica, в салоне которого находились две 15-летние девочки. Обеим потребовалась госпитализация. Водитель иномарки скрылся с места аварии, сейчас его разыскивают сотрудники ГИБДД.

По словам потерпевших, автолюбитель сел за руль в нетрезвом состоянии. Как рассказали в отделе пропаганды ГИБДД, ДТП произошло в 06:05 недалеко от Старателя. Водитель иномарки не справился с управлением и допустил съезд с проезжей части и опрокидывание транспортного средства. В результате аварии несовершеннолетние пассажирки получили ушибленные ссадины лица и сотрясение головного мозга. Обе девочки были доставлены в ЦГБ № 2.

Пострадавшие рассказали, что за рулём машины находился их 23-летний знакомый, автомобиль он купил недавно. По словам девочек, находясь за рулём, их старший товарищ пил пиво.