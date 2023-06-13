В Нижнем Тагиле нетрезвая женщина-водитель без прав насмерть сбила пешехода

На Исинском тракте в Нижнем Тагиле произошло ДТП, в котором погиб пешеход. Как рассказали АН «Между строк» в отделе пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила, авария произошла 9 июня около 22:45. 45-летняя женщина-водитель ВАЗ-21122, находясь в нетрезвом состоянии и двигаясь со стороны улицы Ильича в направлении коллективных садов, сбила 30-летнего мужчину-пешехода. От столкновения автомобиль получил механические повреждения, а мужчина — многочисленные тяжёлые травмы. Прибывшие на место медики не смогли спасти пострадавшего — он скончался в карете скорой помощи.

Кроме женщины, в салоне автомобиля находилось ещё четыре человека: две её дочери (одной из которых 14 лет), несовершеннолетняя подруга дочери и её приятель, молодой мужчина. Согласно показаниям, все они направлялись на отдых в сад. Никто из пассажиров автомобиля в аварии не пострадал.

Дорожные полицейские установили, что погибший в ДТП мужчина в момент аварии шёл по дороге, несмотря на наличие тротуара с краю от проезжей части. При этом женщина не имела водительского удостоверения.

На месте аварии работали сотрудники ГИБДД и следственно-оперативной группы. На момент публикации следствие по факту случившегося продолжается. По его итогу будет принято окончательное процессуальное решение, уточнили в отделе пропаганды ГИБДД города. Кроме того, в адрес ПДН автоинспекторы направили информацию о необходимости проведения проверки в отношении мамы-нарушительницы по факту надлежащего исполнения ею родительских обязанностей.