В Нижнем Тагиле, несмотря на мороз, состоялись международные соревнования по прыжкам на лыжах с трамплина

В Нижнем Тагиле на горе Долгой, несмотря на мороз, прошли международные соревнования по прыжкам на лыжах с трамплина в рамках первого кубка «Металлинвест».

«Несмотря на морозную погоду, соревнования состоялись, спортсмены показали хорошие результаты. Всё, что от города и от спортивной школы зависело, чтобы организовать турнир на достойном уровне, мы сделали. Спортсмены отмечают, что трамплинный комплекс и вся инфраструктура отлично подготовлены», — отметил вице-мэр Валерий Суров.

В соревнованиях приняли участие спортсмены из Белоруссии, Казахстана, Башкирии, Татарстана, Краснодарского и Пермского края, Кемеровской, Кировской, Магаданской, Московской, Нижегородской, Сахалинской и Свердловской области, Москвы и Санкт-Петербурга.

Тагильские спортсмены не вошли в число призёров, и у мужчин, и у женщин в личном зачёте в тройке лидеров прыгуны из Санкт-Петербурга, Москвы, Магадана, Нижегородской области, Пермского края и Татарстана. В соревнованиях команд бронза у второй сборной России, серебро — у третьей сборной России, а победителем стала первая сборная РФ.

«Хочу поблагодарить, прежде всего, губернатора и правительство Свердловской области, а также хозяев соревнований. Вы видите прекрасные трамплины, их отличную готовность», — отметил президент Федерации прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья России Дмитрий Дубровский.

Первый кубок «Металлинвест» проходил с 8 по 10 декабря на горе Долгой на территории трамплинного комплекса «Аист». В соревнованиях приняли участие более 100 летающих лыжников. В их числе лидеры сборной и серебряные призёры Олимпийских игр 2022 года в Пекине Евгений Климов и Данил Садреев.