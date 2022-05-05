В Нижнем Тагиле несколько домов на ГГМ остаются без воды из-за серьёзной коммунальной аварии на сторойплощадке моста через городской пруд

Жители микрорайонов Фотеево-1 и Фотеево-2 из-за серьёзной коммунальной аварии на центральном водоводе останутся без воды ещё на неделю. Для них организован подвоз воды, рассказали АН «Между строк» в диспетчерской ООО «Домоуправление», которое обслуживает дома в этом микрорайоне.

«Отсутствие горячей или холодной воды в каждой квартире индивидуально. Ремонтные работы ведутся со стороны ООО “Водоканал-НТ”. Подключение планируется ориентировочно через неделю. Также повлиять на процесс водоснабжения должна администрация города», — сообщили в диспетчерской ООО «Домоуправление».

В пресс-службе ООО «Водоканал-НТ» пояснили, что воды нет на верхних этажах нескольких домов на Уральском проспекте из-за слабого напора. В ресурсоснабжающей организации уточнили, что в этих домах застройщик обязан был установить дополнительные насосные станции для регуляции давления.

«Раньше, когда система водоснабжения работала в соответствии с расчётной гидравликой, напор воды был выше и жителям верхних этажей воды было достаточно, но сейчас ситуация изменилась после крупной аварии, гидравлику пришлось перестроить, теперь всё работает только в рамках гарантированного напора. На сетях, находящихся на балансе ООО “Водоканал-НТ”, жалоб на отсутствие воды нет», — уточнили АН «Между строк» в пресс-службе «Водоканала-НТ».

Напомним, днём 30 апреля в районе строительной площадки моста через Тагильский пруд на ГГМ, около ТЦ «Лента», при проведении работ был повреждён водовод диаметром 1000 мм, который снабжал водой половину Нижнего Тагила.

Ведущий инженер ПТО по эксплуатации водопроводного хозяйства ООО «Водоканал-НТ» Михаил Журавлёв заявил, что подрядная организация, выполняющая строительство моста, прокладывает новый водопровод без согласования с ООО «Водоканал-НТ». По словам представителя ресурсоснабжающей организации, все аварийные бригады «Водоканала-НТ» задействованы для устранения последствий ЧП. Данный участок водопровода восстановлению не подлежит.