В Нижнем Тагиле неопытный водитель выехал на встречную полосу и столкнулся с такси, пострадал ребёнок (ФОТО)

В Нижнем Тагиле 18-летний водитель на ВАЗ-21099 выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем такси. В результате ДТП пострадала 14-летняя девочка.

Как сообщили в отделе пропаганды ГИБДД, авария произошла 28 августа в 13:20 на Северном шоссе. Водитель отечественной легковушки возле дома № 41 по улице Щорса допустил выезд на полосу встречного движения и столкновение со следующим по встречной полосе автомобилем Renault Logan, который принадлежит службе такси Uber.

Пассажирами иномарки были женщина и двое детей, они направлялись в гости к родственникам. 14-летняя девочка находилась на переднем сиденье автомобиля, а мать с её новорождённой сестрой ехали на заднем. Младший ребёнок перевозился в автолюльке. По данным ГИБДД, весь удар пришёлся на переднюю пассажирскую дверь. От серьёзных травм девочку-подростка уберегла боковая подушка безопасности. После ДТП она была госпитализирована с ушибом мягких тканей головы, позже ребёнка отпустили домой. Её сестра и мать не пострадали.

В ходе проверки выяснилось, что водитель ВАЗ-21099 — 18-летний житель Невьянска. Стаж вождения молодого человека составляет 1,5 месяца. Он пояснил, что выехал на встречную полосу, поскольку отвлёкся от управления.