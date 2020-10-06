В Нижнем Тагиле неопытный грабитель ночью обокрал салон оптики

В ночь на 6 октября неизвестный мужчина совершил ограбление салона оптики «Филин» на Ленинградском проспекте. Как сообщается в паблике «Типичный тагильчанин», злоумышленник оборвал освещение в вывеске, но взломать замок ему удалось только со второй попытки, с помощью дополнительного инструмента. На видеозаписи с камер наблюдения видно, что мужчина в маске хаотично бегал по залу, сбрасывал с витрин оправы и неряшливо скидывал их к себе в мешок. Часть наживы так и осталась лежать на полу.

«Сотрудники ЧОП приехали на место через три минуты после срабатывания сигнализации, наш герой успел убежать. Такое впечатление, что вор проходил какой-то воровской квест. Посвящение, что ли», — говорят работники магазина.

Как рассказали ИА «Все новости» в пресс-группе тагильской полиции, в настоящее время устанавливается личность причастного к инциденту. Полная сумма ущерба пока не определена.