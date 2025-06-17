В Нижнем Тагиле некуда вывозить строительный мусор

Депутаты Нижнего Тагила обсудили проблему утилизации строительного мусора. На заседании комиссии по городскому и жилищно-коммунальному хозяйству, состоявшемся сегодня, 17 июня, депутат Станислав Зыкин отметил, что в последнее время от жителей города всё чаще поступают устные обращения о невозможности законно избавиться от мусора после проведения ремонта.

«Часто в последнее время тагильчане приходят с обращениями, пока с устными, по поводу того, что строительные отходы после ремонтов полигоны не принимают. Насколько я знаю, некоторые недобросовестные товарищи могут выгружать мусор в лесу или забивают большие контейнеры, которые стоят на придомовых территориях. Действительно ли эта проблема существует? Принимают ли полигоны строительный мусор? Если нет, то куда людям можно вывозить мусор? Если некуда, то когда это будет организовано?» — спросил Станислав Зыкин.

На вопросы депутата ответил заместитель главы администрации города по городскому хозяйству и строительству Егор Копысов. По его словам, в настоящее время жители Нижнего Тагила могут вывезти строительные отходы на полигоны, расположенные в Качканаре, Верхней Салде и Новоуральске — по договору.

«На территории Нижнего Тагила до последнего времени полигоны принимали строительные отходы. В настоящее время они ликвидированы в связи с тем, что у нас появился новый полигон, который пока их не принимает. И он создан как полигон для твёрдых коммунальных отходов, а не строительных и промышленных. Полигоны “Элис” принимают строительные и промышленные отходы, но только от контрагентов. В настоящее время есть частное предприятие, которое оформляет лицензию на такой вид деятельности», — ответил чиновник.

В свою очередь депутат Дмитрий Костенников подчеркнул, что из-за отсутствия возможности вывоза строительного мусора на полигоны Нижнего Тагила жители вынуждены нарушать правила, складируя отходы в контейнерах, установленных во дворах многоквартирных домов и на территориях садоводческих товариществ.

Напомним, в 2024 году под Нижним Тагилом обнаружили свалку строительных отходов после разбора зданий бывшей воинской части.