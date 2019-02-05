В Нижнем Тагиле неизвестный вирус убил 11-летнюю девочку

В Нижнем Тагиле от неустановленного вируса скоропостижно скончалась учащаяся школы № 95 Татьяна В. (имя изменено. — Прим. ред.). Трагедия произошла вечером 24 января. По информации АН «Между строк», девочка с родителями возвращались из Екатеринбурга домой на электричке. В какой-то момент Тане стало плохо, на одной из станций родители вызвали медицинскую бригаду. Врачи не нашли у подростка видимых признаков болезни и госпитализировать не стали. Вечером девочка вновь пожаловалась на недомогание, появилась рвота. Родители вызвали скорую помощь, но спасти девочку медикам не удалось.

Как пояснил Ura.ru руководитель следственного отдела по Дзержинскому району Нижнего Тагила Денис Кельбиханов, по предварительной версии, причиной смерти стала вирусная инфекция.