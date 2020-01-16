В Нижнем Тагиле неизвестные устроили пожар в многоквартирном доме

15 января около 6 часов вечера на телефон оперативных служб поступило сообщение о пожаре в квартире на первом этаже дома № 7 по улице Грибоедова. Прибывшие на место спасатели эвакуировали по лестничным маршам 10 человек, в том числе 6 детей. В тушении пожара были задействованы 3 единицы спецтехники и 9 человек личного состава. Как рассказали АН «Между строк» в отделе надзорной деятельности МЧС, возгорание произошло на кровати по причине неосторожного обращения с огнём неустановленных лиц. Проливка и разбор сгоревших конструкций завершены в 18:50.