В Нижнем Тагиле неизвестные разобрали на части припаркованный автомобиль

В ночь на 10 августа в Нижнем Тагиле на улице Индустриальной, возле главного управления НТМК, неизвестные разобрали по частям Lada Granta. Злоумышленники сняли с автомобиля капот, бампер, фары и другие элементы, сообщает сообщество «Инцидент Нижний Тагил».

Сумма ущерба, причинённого пострадавшему автовладельцу, на данный момент устанавливается. В пресс-группе МУ МВД России «Нижнетагильское» заявили, что в настоящее время следственно-оперативная группа отдела полиции № 18 работает на месте происшествия, выясняются обстоятельства инцидента.

Отметим, что для сотрудников комбината действуют несколько современных бесплатных охраняемых парковок.