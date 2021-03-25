Для сотрудников ЕВРАЗ НТМК обустроят более 670 новых парковочных мест

ЕВРАЗ НТМК на 670 машиномест расширит парковки для своих сотрудников. На это предприятие выделило 45 млн рублей, сообщает ТРК «Телекон».

«С каждым годом автомобилей становится больше. Видно, как люди оставляют автомобили вдоль дорог и на газонах. Благодаря реализации данного мероприятия планируем увеличить площадь автостоянок в районе ЖБИ и Западной на 24,5 тыс. кв. метров», — рассказал ТРК «Телекон» ведущий инженер отдела строительного надзора управления капитального строительства ЕВРАЗ НТМК Роман Мишин.

На Западной проходной работы уже начались, а расширение стоянки в районе ЖБИ начнётся на следующей неделе. Подрядчик снесёт деревья и неиспользуемые сооружения, а также расширит въезд до четырёх полос. Отметим, что со следующего месяца въезд будет разрешён по личным пропускам, сейчас на месте работает табло с указанием свободных парковочных мест.

Дополнительные парковки также появятся вдоль улицы Индустриальной — здесь работы ведутся в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».