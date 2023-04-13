В Нижнем Тагиле неизвестные подожгли автомобиль

В Нижнем Тагиле в посёлке Старатель неизвестные подожгли Renault Sandero, припаркованный у жилого дома на улице Каспийской, 24. По информации МЧС, инцидент произошёл 11 апреля в 22:30.

В тот вечер прохожий заметил, как к иномарке подъехал автомобиль, двое мужчин вышли из салона, облили Renault горючей жидкостью и подожгли. Очевидец вызвал спасателей.

Три расчёта сотрудников МЧС за две минуты потушили огонь, который успел повредить капот, крышу и левое зеркало иномарки. В обстоятельствах происшествия разбираются пожарные дознаватели.