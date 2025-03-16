В Нижнем Тагиле неадекватный мужчина разнёс магазин «Пятёрочка» (ВИДЕО)

В ночь на 16 марта неадекватный мужчина проник в закрытый магазин «Пятёрочка», расположенный в доме № 1 на улице Энтузиастов, и устроил там погром. Камеры видеонаблюдения зафиксировали момент, как злоумышленник сначала долго пытался попасть внутрь торговой точки, и когда ему это наконец удалось, начал беспорядочно крушить витрины и стеллажи. По словам источника редакции, дебошира позже задержала полиция.

«Этого парня на районе многие знают. Это он 4 марта стоял на балконе второго этажа соседнего дома № 27 на улице Окунева и скидывал вещи. Говорят, раньше нормальным был: работал на заводе, была семья, машина, но что-то пошло не так. Видимо, наркотой увлёкся. После таких случаев родители боятся на улицу детей отпускать. Он же неадекватный совсем. Почему его надолго не могут отправить в специализированное медучреждение? Неизвестно, на что он ещё способен», — задаётся вопросом собеседник редакции.