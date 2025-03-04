В Нижнем Тагиле человек-паук устроил акробатическое шоу на балконе

Утром 4 марта жители Вагонки, проходившие мимо дома № 27 на улице Окунева, стали свидетелями настоящего циркового представления — неадекватный мужчина устроил дебош на козырьке балкона.

«Типичное утро на Вагонке. Походу мужчина, находившийся под воздействием каких-то запрещённых веществ, решил дать "концерт" для жителей перекрёстка улиц Энтузиастов и Окунева. Будучи в совершенно неадекватном состоянии, он вылез на балкон 2-го этажа своей квартиры с широким долотом в руках. Что-то нечленораздельно орал, при этом умудрялся ещё и отвечать очевидцам, которые пытались его остановить. Разнёс все окна в квартире и повыкидывал с балкона много домашних вещей», — рассказал очевидец происшествия паблику «Инцидент Нижний Тагил».

В какой-то момент мужчина хотел расправиться с пластмассовым манекеном, но резко передумал и, приложив силу, забросил его обратно на балкон.

На место прибыли две бригады скорой помощи, МЧС и полиция. Благодаря совместной работе служб мужчину удалось убедить слезть с балкона по раздвижной лестнице.

«Сотрудники полиции организовали проверку, гражданин передан в специализированное учреждение», — сообщили редакции АН «Между строк» в пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское».