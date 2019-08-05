В Нижнем Тагиле назвали лучшую молодую семью, выигравшую 100 тысяч рублей

В Нижнем Тагиле стали известны имена победителей 17-го городского конкурса «Молодая семья». Итоги были подведены в Городском дворце молодёжи на большом гала-концерте конкурсантов.

В этом году конкурс был посвящён Году театра. Участники устраивали творческие читки, ставили свои спектакли, готовили блюда из театрального буфета, выступали в парке «Народный» с уличным представлением.

До финала дошли четыре тагильские семьи: Артюгины, Порохня-Колкуновы, Замураевы и Токар-Шипиловы. На гала-концерте семьи под руководством артиста драматического театра Юрия Сысоева сыграли отрывки из шекспировской трагедии «Ромео и Джульетта» и ответили на вопросы квиза «Его Величество Театр».

Лучше всех, по мнению артистического жюри, себя проявили Антон и Татьяна Порохня-Колкуновы. По итогам шести этапов конкурса они заняли первое место и получили приз мэра Нижнего Тагила — 100 тысяч рублей на туристическую поездку.

«В конкурсе “Молодая семья” мы участвовали в прошлом году, дальше первого этапа тогда не прошли. В этом году коллеги уговорили снова принять участие, хотя я долго сопротивлялась. Не скажу, что наша семья любит театр, поэтому меня удивило, что муж чувствовал себя на сцене как рыба в воде. Мы играли эпизод знакомства Ромео и Джульетты на балу. Нам очень помогал Юрий Сысоев: подсказывал, как себя вести, какую интонацию использовать», — рассказала «Афише МС» Татьяна Колкунова.

По словам Татьяны, они с супругом очень хотели победить и надеялись занять призовое место. На разных этапах конкурса, который длился почти месяц, их хвалило жюри. Переживали муж и жена только по поводу интеллектуального квиза, вопросы которого показались им сложными. Но и в этом состязании они набрали наибольшее число очков: Татьяне помогли знания из музыкальной школы, а Антона не подвела интуиция.

Антон и Татьяна Порохня-Колкуновы вместе восемь лет, их сыну Диме три года. Они живут на Вагонке, глава семьи работает на предприятии «РТ Охрана», Татьяна — инженер-программист химзавода «Планта».

Супруги пока не решили, в какую страну поедут на подаренные тагильской мэрией деньги. Татьяна мечтает о Бразилии, но 100 тысяч рублей на путешествие мечты не хватит. Время подумать ещё есть — сертификат на туристическую поездку действителен до конца 2020 года.