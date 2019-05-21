Шесть творческих семей Нижнего Тагила поборются за путешествие в городском конкурсе

Организаторы ежегодного городского конкурса «Молодая семья — 2019» объявили о старте приёма заявок. 15 июня в Городском дворце молодёжи стоится кастинг участников, шесть из который пройдут в основной тур. В честь Года театра все состязания будут творческими и артистическими.

15 июня в ГДМ пройдёт конкурсный отбор, на котором конкурсанты должны показать небольшие театральные зарисовки. Принять в нём участие могут семейные пары, имеющие тагильскую прописку. Каждому из супругов должно быть не более 35 лет. Заявки принимаются до 12 июня на почту: molodaysemy@yandex.ru.

«Все заявившиеся семьи должны будут показать небольшой спектакль с использованием подручных предметов: домашней утвари, спортинвентаря. Члены жюри выберут шесть самых артистичных семей, которые будут состязаться в следующих конкурсных этапах. На протяжении всего конкурса мы семьи один на один с заданиями не будем оставлять, будем оказывать помощь в подготовке номеров, в написании пьес. Каждую субботу с ними будут работать профессиональные актёры, режиссёры. Сейчас мы ведём переговоры с театрами нашего города», — рассказала АН «Между строк» замначальника управления по развитию физической культуры, спорта и молодёжной политики мэрии Анна Афонасьева.

Конкурсантам предстоит пройти шесть творческих этапов: устроить читку придуманной ими пьесы, поставить небольшой кукольный спектакль, выступить в парке «Народный» с уличным представлением, посоревноваться в кулинарном конкурсе «Театральный буфет», поучаствовать в квизе с вопросами о театре. Завершится конкурс 2 августа гала-концертом на сцене Городского дворца молодёжи.

Конкурс проводится администрацией города в 17-й раз. Всех участников ждут подарки от спонсоров, сертификаты на покупку техники. Главный приз главы Нижнего Тагила — 100 тыс. рублей на туристическое путешествие.